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Россия стала пятой в зачёте ОИ: не хватило медалей гимнасток

Спорт

Подошли к концу летние Олимпийские игры Токио-2020. Первое место в медальном зачете заняла сборная США, обогнав на одно золото Китай. В этой Олимпиаде Россия заняла 5-ое место, уступив хозяевам игр японцам и сборной Великобритании. Чтобы обогнать последних не хватило 2 золотых медалей.

Россия стала пятой в зачёте ОИ: не хватило медалей гимнасток

Последними выступали российские гимнастки. До получения золота, которое вывело бы Россию на 4 место в медальном зачете, им не хватило одного шага: они завоевали для сборной серебро. 

ОКР (Олимпийский комитет России) - под таким названием выступали российские спортсмены в Токио. Сыграл ли запрет россиянам выступать под своим флагом решающую роль в результатах Олимпиады - на этот  вопрос смогут ответить только сами участники игр. На данный момент, можно говорить только о блестящих выступлениях тех спортсменов, которые несмотря ни на что все-таки смогли приехать в Токио и поставить здесь новые рекорды. 

Всего в медальном зачете сборная ОКР завоевала 71 награду:

  • 23 бронзовые медали
  • 28 серебряных
  • 20 золотых.

Для многих стран мира пятое место в Олимпийских играх могло бы стать поводом для национального праздника. Однако Россия привыкла побеждать: например, с 1952 по 1992 год Советская сборная каждый раз занимала только первое и второе место.

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Токио-2021
Автор: Иван Лебедев
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