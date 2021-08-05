Оргкомитет Олимпиады извинился перед украинками: их назвали россиянками

Курьезный случай произошел во время церемонии награждения.

Четвёртого августа на токийской Олимпиаде украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в состязаниях дуэтов. Золото досталось спортсменкам из России Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

Во время церемонии награждения украинок Федину и Савчук объявили как команду Олимпийского комитета России. Позже представитель оргкомитета Игр Такая Маса извинился перед девушками, его слова приводит издание Inside the Games:

Хочу принести извинения за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз приносим извинения.

По окончании состязаний Федина и Савчук признались в интервью ТАСС, что не придали инциденту особого значения и поддерживают доброжелательные отношения с российскими коллегами. Синхронистки поздравили друг друга с завоеванными наградами.

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