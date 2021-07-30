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Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на провокационный вопрос журналиста о флаге.

Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде

Россиянин Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. В полуфинале, состоявшемся 30 июля, он обыграл 11-ю ракетку мира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3 6:3.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов пытался узнать у Хачанова, есть ли для него разница, что в финале он сыграет не под флагом России, а под флагом ОКР. Теннисист отказался отвечать на провокационный вопрос.

28 июля другой российский теннисист, Даниил Медведев, потребовал отстранить от работы чилийского журналиста, задавшего ему некорректный вопрос.

Финал теннисных соревнований состоится 1 августа. Карен Хачанов сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). 

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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