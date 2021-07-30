Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов стал первым финалистом мужского одиночного разряда Олимпиады в Токио. В полуфинале россиянин победил испанца Пабло Корреньо Бусту, который днём ранее выбил Даниила Медведева.

Поединок завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 20 минут. Хачанов таким образом обеспечил медаль Олимпиады-2020.

В финале Хачанов сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия).

В последний раз российский теннисист играл в финале Олимпиады в 2000 году. Тогда Евгений Кафельников победил Томи Хааса.

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