Самое жаркое лето в истории близко: как защитить собаку от мощнейшего теплового удара

Некоторые начинающие собаководы ошибочно полагают, что стрижка собаки летом защитит её от теплового удара. Однако специалисты не рекомендуют это делать, поскольку шерсть и подшерсток помогают регулировать температуру тела животного.
Важно также освоить несколько базовых правил, которые пригодятся при выходе на улицу или во время путешествий.
Вот несколько простых советов, которые помогут защитить вашу собаку от теплового удара:
Если состояние животного ухудшилось, первое, что нужно сделать — это понизить его температуру тела. Это можно сделать, облив собаку прохладной водой или протерев её полотенцем, смоченным в холодной воде.
После стабилизации состояния питомца, важно продолжать его наблюдение и при необходимости обратиться за помощью к ветеринару.
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