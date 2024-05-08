Самое жаркое лето в истории близко: как защитить собаку от мощнейшего теплового удара

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Ветеринары рассказали, как защитить собаку от теплового удара

1:36
Зоосфера » Собаки

Некоторые начинающие собаководы ошибочно полагают, что стрижка собаки летом защитит её от теплового удара. Однако специалисты не рекомендуют это делать, поскольку шерсть и подшерсток помогают регулировать температуру тела животного.

Важно также освоить несколько базовых правил, которые пригодятся при выходе на улицу или во время путешествий.

Вот несколько простых советов, которые помогут защитить вашу собаку от теплового удара:

  • Летом, будь то дома или на прогулке, важно внимательно следить за состоянием питомца. Иногда хозяева могут не заметить признаки ухудшения самочувствия у собаки, такие как повышение температуры, учащенное дыхание, тревожность или апатия.
  • Прогулки лучше всего планировать на раннее утро или поздний вечер. Оставляя собаку дома днем, следует позаботиться о наличии достаточного количества питьевой воды.
  • Стоит избегать активных игр и длительных прогулок на солнцепеке. В этот период эксперты советуют минимизировать физические нагрузки.
  • Ни в коем случае не оставляйте собаку в закрытом пространстве на солнце без доступа к тени.

Если состояние животного ухудшилось, первое, что нужно сделать — это понизить его температуру тела. Это можно сделать, облив собаку прохладной водой или протерев её полотенцем, смоченным в холодной воде.

После стабилизации состояния питомца, важно продолжать его наблюдение и при необходимости обратиться за помощью к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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