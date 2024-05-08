Попугаи-убийцы захватывают гнёзда: шокирующее открытие учёных в джунглях Венесуэлы

PNAS: обнаружены случаи усыновления и детоубийства среди попугаев

Исследование орнитологов из Техасского и Калифорнийского университетов о поведении зеленопохвостых попугаев в Венесуэле выявило сложные взаимоотношения сексуального конфликта и сотрудничества у животных.

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Ученые обнаружили, что в условиях жесткой конкуренции за гнездовые места, бездетные пары попугаев могут убивать чужое потомство, чтобы выселить родителей и занять их гнезда. В то же время, были случаи усыновления птенцов попугаями, чей партнер погиб, что способствовало более раннему возрасту размножения у приемных родителей, сообщает PNAS.

Эти находки расширяют понимание эволюционных механизмов, связанных с конкуренцией и сотрудничеством в животном мире, и могут способствовать разработке стратегий для сохранения биоразнообразия и управления популяциями.