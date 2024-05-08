Попугаи-убийцы захватывают гнёзда: шокирующее открытие учёных в джунглях Венесуэлы

Исследование орнитологов из Техасского и Калифорнийского университетов о поведении зеленопохвостых попугаев в Венесуэле выявило сложные взаимоотношения сексуального конфликта и сотрудничества у животных.
Ученые обнаружили, что в условиях жесткой конкуренции за гнездовые места, бездетные пары попугаев могут убивать чужое потомство, чтобы выселить родителей и занять их гнезда. В то же время, были случаи усыновления птенцов попугаями, чей партнер погиб, что способствовало более раннему возрасту размножения у приемных родителей, сообщает PNAS.
Эти находки расширяют понимание эволюционных механизмов, связанных с конкуренцией и сотрудничеством в животном мире, и могут способствовать разработке стратегий для сохранения биоразнообразия и управления популяциями.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.