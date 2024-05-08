Остерегайтесь водных ловушек на дорогах: как лужи могут уничтожить ваш двигатель

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Как безопасно преодолевать лужи: советы по предотвращению гидроудара

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Авто

Глубокие лужи, возникающие на дорогах из-за обильных осадков и таяния снега, создают значительную опасность для автомобилей.

Как безопасно преодолевать лужи: советы по предотвращению гидроудара
Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Вода может попасть в двигатель через воздухозаборник, вызывая гидроудар и серьезные повреждения цилиндров. Также вода, проникая в моторный отсек, может повредить электронные компоненты, такие как датчики и катушки зажигания, что приводит к перебоям в работе двигателя.

Попадание воды в блок управления или аккумулятор из-за забитого дренажа может вызвать серьезные неисправности и потребовать дорогостоящего ремонта. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется преодолевать лужи на низкой скорости, избегая образования волн, и оценивать глубину перед въездом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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