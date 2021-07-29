Вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал токийской Олимпиады. Россиянин проиграл испанцу Пабло Корреньо Бусте.
Встреча Медведева и Бусты продолжалась 1 час 43 минуты. В первом сете испанец переиграл россиянина — 6:2. Во втором сете теннисисты дошли до тай-брейка, который Буста выиграл со счётом 7:5.
Буста в полуфинале встретится с Кареном Хачановым. Он остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде.
В другом полуфинале Новак Джокович встретится с победителем пары Александр Зверев — Жереми Шарди.
Кроме Хачанова, шансы на медали остаются у российских пар:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.