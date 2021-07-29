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Медведев проиграл испанцу в четвертьфинале Олимпиады

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал токийской Олимпиады. Россиянин проиграл испанцу Пабло Корреньо Бусте.

Медведев проиграл испанцу в четвертьфинале Олимпиады

Встреча Медведева и Бусты продолжалась 1 час 43 минуты. В первом сете испанец переиграл россиянина — 6:2. Во втором сете теннисисты дошли до тай-брейка, который Буста выиграл со счётом 7:5.

Буста в полуфинале встретится с Кареном Хачановым. Он остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде.

В другом полуфинале Новак Джокович встретится с победителем пары Александр Зверев — Жереми Шарди.

Кроме Хачанова, шансы на медали остаются у российских пар:

  • Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в матче за бронзу женского парного разряда;
  • Веснина вместе с Асланом Карацевым сыграют в четвертьфинале микста;
  • Анастасия Павлюченкова вместе с Андреем Рублёвым сыграют в полуфинале микста.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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