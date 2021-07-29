Медведев проиграл испанцу в четвертьфинале Олимпиады

Вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал токийской Олимпиады. Россиянин проиграл испанцу Пабло Корреньо Бусте.

Встреча Медведева и Бусты продолжалась 1 час 43 минуты. В первом сете испанец переиграл россиянина — 6:2. Во втором сете теннисисты дошли до тай-брейка, который Буста выиграл со счётом 7:5.

Буста в полуфинале встретится с Кареном Хачановым. Он остался единственным россиянином в мужском одиночном разряде.

В другом полуфинале Новак Джокович встретится с победителем пары Александр Зверев — Жереми Шарди.

Кроме Хачанова, шансы на медали остаются у российских пар:

Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в матче за бронзу женского парного разряда;

Веснина вместе с Асланом Карацевым сыграют в четвертьфинале микста;

Анастасия Павлюченкова вместе с Андреем Рублёвым сыграют в полуфинале микста.