Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович нашёл оригинальную версию произошедшего с национальной командой в матче Евро-2020 против Бельгии. По его словам, к поражению (0:3) могли привести внешние факторы.

Малинкович предположил, что сборную России могли перед игрой облучить или напоить.

"Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле… Здесь точно замешана какая-то третья сторона", — приводит Sport24 слова Малинковича.

По мнению коммуниста, сборной России необходимо принять на вооружение советский опыт, когда рядом с командой находились сотрудники КГБ. Также он предложил провести проверку матча с Бельгией — если выяснится, что футболистов никто не травил, то Станислав Черчесов должен покинуть свой пост, а футболисты лишиться выплат за игру.

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, 21 июня встретится в Копенгагене с Данией.