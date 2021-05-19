Собянин назвал бредом возможный переезд "Локомотива" в "Лужники"

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на информацию о скором переезде "Локомотива" в "Лужники". 18 мая Sport24 распространил сообщение о том, что клуб будет играть на новом месте, а "РЖД Арена" будет снесена.

Позже телеграм-каналы распространили информацию о том, что вместо "РЖД Арены" будет построен современный жилой квартал с развитой инфраструктурой.

"Увидел информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильём. Честно говоря, бред какой-то", — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, спортивный кластер вокруг "РЖД Арены" должен развиваться, а не сноситься. В скором времени у стадиона появится новый вокзал Восточный, который обеспечит лучшую доступность стадиона.

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