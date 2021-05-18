Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник сообщил, что руководство клуба рассматривает возможность переезда команды на другой стадион. "РЖД-Арена" в Черкизове требует больших вложений при реконструкции или строительства нового стадиона.
РЖД планирует проконсультироваться с мэрией Москвы по поводу использования "Лужников" в качестве домашней арены "Локо". В это время стадион в Черкизове снесут и построят новый, сообщает Sport24.
Стадион был введен в 2002 году и изначально назывался "Локомотив". В 2017 году был переименован в "РЖД-Арену". Стоимость строительства оценивалась в 60 млн долларов.
Предыдущее руководство "Локомотива" (Плутник стал председателем совета директоров в конце 2020 года) рассматривало проект с реконструкцией арены - предлагалось возведение дополнительной крыши, которая позволит полностью закрывать стадион. Позже от этого проекта отказались.
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