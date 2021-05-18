Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на слова о нём. Ранее политик заявил, что не знает, кто такой "Шмеленко" (Кадыров перепутал буквы в фамилии бойца — прим. ред.).

"Вначале думал, что это актёр или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день даёт интервью. Я даже не знаю, где он дрался", — заявил Кадыров в Instagram.

Эти слова были сказаны после того, как Шлеменко поддержал Хабиба Нурмагомедова и заявил, что Кадыров слишком критикует его. Глава Чечни ранее назвал Хабиба "проектом UFC" и упрекнул в том, что он не использует флага России или Дагестана во время боёв.

Шлеменко на слова Кадырова ответил, что ему приятно, когда глава региона обращает на него внимание.

"Приятно — глава республики посвящает мне 30 секунд. Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное", — заявил Шлеменко в YouTube журналиста Александра Лютикова.

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