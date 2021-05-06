Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в полуфинале чемпионата мира обыграла Финляндию со счётом 6:5.
В составе российской команды по шайбе в первом периоде забросили Даниил Лазутин и Матвей Мичков. Во втором дубль сделал Никита Чибриков, в третьем две шайбы забросил Иван Мирошниченко.
В другом полуфинале Канада уничтожила Швецию - 8:1. Финал состоится 7 мая в 4.00 по московскому времени.
Это будет только второй финал Россия - Канада в истории турнира. В 2008 году в Казани россияне уступили канадцам со счётом 0:8.
Для российской сборной это будет девятый финал в рамках юниорского ЧМ. В предыдущих восьми команда трижды выиграла и пять раз проиграла.
Канадцы ранее четыре раза играли в финале. Трижды они выиграли, ещё раз уступили.
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