Россия красиво вышла в финал юниорского ЧМ на Канаду

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в полуфинале чемпионата мира обыграла Финляндию со счётом 6:5.

Россия - Финляндия: обзор матча

В составе российской команды по шайбе в первом периоде забросили Даниил Лазутин и Матвей Мичков. Во втором дубль сделал Никита Чибриков, в третьем две шайбы забросил Иван Мирошниченко.

Финал против Канады

В другом полуфинале Канада уничтожила Швецию - 8:1. Финал состоится 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Это будет только второй финал Россия - Канада в истории турнира. В 2008 году в Казани россияне уступили канадцам со счётом 0:8.

Девятый финал России

Для российской сборной это будет девятый финал в рамках юниорского ЧМ. В предыдущих восьми команда трижды выиграла и пять раз проиграла.

Канадцы ранее четыре раза играли в финале. Трижды они выиграли, ещё раз уступили.