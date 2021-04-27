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В Аргентине опубликованы выводы медкомиссии о причинах смерти Марадоны

Спорт » Командные виды » Футбол

Аргентинские журналисты издания Toda Pasion получили неофициальные выводы медицинской комиссии о причинах смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Врачи подтвердили, что 60-летний чемпион мира умер между 4 и 6 утра 25 ноября 2020 года.

В Аргентине опубликованы выводы медкомиссии о причинах смерти Марадоны

Основная причина смерти Марадоны — болезнь сердца. Медики прибыли в дом футболиста днём и пытались его реанимировать в течение 45 минут, а смерть констатировали только в 13.15.

В отчёте медиков называются болезни, которыми страдал Марадона из-за употребления наркотиков:

  • кардиомиопатия с ухудшением систолической функции левого желудочка;
  • сердечная и почечная недостаточность;
  • цирроз, который вызвал задержку в организме натрия и воды.

Марадона не соблюдал диету, из-за чего у него мог произойти отёк лёгких. Это привело к остановке сердца и смерти.

В отчёте говорится, что врачи Марадоны, вероятно, не знали об этих болезнях или не лечили Диего. Ранее против нескольких специалистов, которые окружали футболиста, было возбуждено дело за халатность. Под следствием находятся лечащий врач Леопольд Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, а также два медработника — Рикардо Альмирон и Хизела Мадрид.

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Диего Марадона: великий и ужасный
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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