Президент РФС избран в исполком УЕФА

Конгресс УЕФА проголосовал за кандидатов в члены исполкома организации. В руководящий орган европейского футбольного союза избран президент РФС Александр Дюков, сообщает пресс-служба УЕФА.
Исполнительный комитет — высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента УЕФА, 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена European Leagues, одобренных Конгрессом УЕФА.
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