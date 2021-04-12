"Спартак" обвинил вратаря "Локо" Гильерме в провокации болельщиков

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о неподобающем поведении вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме. По его словам, голкипер неоднократно показывал неприличные жесты фанатам

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС открыл дело против "Спартака" из-за оскорбительных речёвок болельщиков в адрес Гильерме. Красно-белые пообещали предоставить доказательство провокаций вратаря "Локомотива".

"Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК", — приводит "РИА Новости" слова Фетисова.

"Локомотив" обыграл "Спартак" со счётом 2:0. Железнодорожники одержали шестую победу подряд и максимально приблизились к красно-белым в турнирной таблице.

На счету "Локо" 46 очков, "Спартак" заработал 47. Командам осталось провести по пять матчей. Команда, которая займёт второе место, примет участи в квалификации Лиги чемпионов.