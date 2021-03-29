УЕФА снял с себя ответственность за незасчитанный гол Роналду

УЕФА выступил с заявлением по поводу скандального эпизода в конце матча отборочного турнира ЧМ-2022 Сербия — Португалия.

В компенсированное время нападающий Криштиану Роналду забил гол, но бригада арбитров его не засчитала. После удара португальца матч из ворот в подкате вынес сербский защитник.

Как показали повторы, мяч полностью пересёк линию ворот. В этом матче не работали системы фиксации гола или ВАР. На отборочных матчах это необязательно. В УЕФА отметили, что решение об установке электронных помощников принимает хозяин каждого матча по согласованию с гостями.

"Решение об использовании системы определения голов в европейском отборочном турнире принимает ассоциация-организатор матча. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию, она также должна получить письменное согласие от команды гостей", — говорится в заявлении УЕФА.

Сербия и Португалия лидируют в группе А. В первом туре сербы победили ирландцев (3:2), а португальцы обыграли Азербайджан.