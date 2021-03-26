Британский таблоид The Sun составил список самых сексуальных лысых мужчин мира. Рейтинг основан на упоминании слова "сексуальный" в отношении звезды в сети Интернет.
Возглавляет рейтинг принц Уильям. Британские журналисты подсчитали, что он был назван "сексуальным" 17,6 млн раз.
Также в списке спортсмены Майк Тайсон, Майкл Джордан и Флойд Мейвезер. Основную часть списка составляют люди из мира кино - Джейсон Стэтхэм, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель. Ещё одну позицию занял певец Pitbull.
Отдельно The Sun отметил президента России Владимира Путина, который набрал 2,2 млн упоминаний и занял 11-е место.
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