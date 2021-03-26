Тайсон и Путин попали в список самых сексуальных лысых мужчин

Британский таблоид The Sun составил список самых сексуальных лысых мужчин мира. Рейтинг основан на упоминании слова "сексуальный" в отношении звезды в сети Интернет.

Путин ответил Байдену.

Возглавляет рейтинг принц Уильям. Британские журналисты подсчитали, что он был назван "сексуальным" 17,6 млн раз.

Также в списке спортсмены Майк Тайсон, Майкл Джордан и Флойд Мейвезер. Основную часть списка составляют люди из мира кино - Джейсон Стэтхэм, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель. Ещё одну позицию занял певец Pitbull.

Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин

Принц Уильям - 17,6 млн раз. Майк Тайсон - 8,8. Джейсон Стэтхэм - 7,4. Pitbull - 5,4. Майкл Джордан - 5,3. Флойд Мейвезер - 4,3. Джон Траволта - 3,8. Брюс Уиллис - 3,3. Дуэйн Джонсон - 2,6. Вин Дизель - 2,3.

Отдельно The Sun отметил президента России Владимира Путина, который набрал 2,2 млн упоминаний и занял 11-е место.