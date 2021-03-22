Карпин рассказал, готов ли вернуться тренером в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы подписчиков своей жены в Instagram. Один из болельщиков спросил специалиста о том, вернётся ли он в "Спартак".

"В "Ростове" чувствую себя великолепно", — заявил Карпин.

На вопрос о том, смог бы он возглавить "Локомотив", Карпин заявил, что его мысли только о "Ростове".

"Это надолго", — отметил тренер.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско покинет пост главного тренера "Спартака" после сезона. Клуб сейчас ведёт поиски кандидата на замену немецкому специалисту.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. От "Зенита" красно-белые отстают на восемь очков.

Карпин работал в "Спартаке" с апреля 2009 по март 2014 года с небольшим перерывом. Под его руководством команда провела 161 матч, дважды став вице-чемпионом РПЛ.