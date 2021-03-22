Карпин рассказал, готов ли вернуться тренером в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы подписчиков своей жены в Instagram. Один из болельщиков спросил специалиста о том, вернётся ли он в "Спартак".
"В "Ростове" чувствую себя великолепно", — заявил Карпин.
На вопрос о том, смог бы он возглавить "Локомотив", Карпин заявил, что его мысли только о "Ростове".
"Это надолго", — отметил тренер.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско покинет пост главного тренера "Спартака" после сезона. Клуб сейчас ведёт поиски кандидата на замену немецкому специалисту.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. От "Зенита" красно-белые отстают на восемь очков.
Карпин работал в "Спартаке" с апреля 2009 по март 2014 года с небольшим перерывом. Под его руководством команда провела 161 матч, дважды став вице-чемпионом РПЛ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.