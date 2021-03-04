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Вяльбе расплакалась после медали в женской эстафете на лыжном ЧМ

Спорт

Российская эстафетная команда выиграла серебряную медаль в женской гонке на лыжном чемпионате мира в Оберстдорфе. Призёрами турнира стали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Вяльбе расплакалась после медали в женской эстафете на лыжном ЧМ

Кирпиченко на своём этапе классическим стилем удержалась за норвежкой и смогла передать эстафету в группе лидеров. Ступак на втором отрезке гонки шла в одни ноги с Хайди Венг — спортсменки создали отрыв от преследовательниц.

Сорина на третьем этапе немного отстала от легендарной Терезы Йохауг, но сохранила отрыв от других команд. Непряева получила эстафету с отставанием от лидера в 20 секунд. Немки, финки и американки отстали от россиянок на 40 секунд.

На последнем этапе за Норвегию бежала Хелена Фосесхольм. Она смогла сохранить отрыв от Непряевой и выиграла гонку. Непряева довела эстафету до серебряной медали. Битву за бронзу устроили финки и американки — Криста Пармакоски в финишном створе была быстрее Джесси Диггинс.

ЧМ по лыжным гонкам: женская эстафета

  1. Норвегия — 53 миуты 43,2 секунды.
  2. Россия — +26,6 секунды.
  3. Финляндия — +46,2.
  4. США — +47,0.
  5. Германия — +1.06,4.

Эмоции Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после гонки не смогла сдержать эмоций. Со слезами на глазах олимпийская чемпионка поздравила спортсменок.

"У меня такое счастье за девчонок! Не зря в них верила. Ещё вчера говорила, что эстафета — непредсказуемая гонка. Хочу сказать спасибо девчонкам и сервису. Всех уже видела, всех расцеловала", — заявила Вяльбе в эфире "Матч ТВ".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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