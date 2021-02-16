Каминский объяснил, почему Бабиков провалился на чемпионате мира

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что причиной неудачных результатов Антона Бабикова стал коронавирус. Биатлонист перенёс заболевание в начале сезона, из-за чего пропустил первые этапы Кубка мира.

В спринте на чемпионате мира в Поклюке Бабиков занял 53-е место, в преследовании он был 56-м. Экс-глава СБР Владиир Драчёв из-за таких результатов жестко раскритиковал спортсмена в интервью "Правде.Ру".

По словам Каминского, тренерский штаб не сразу понял, что у Бабикова COVID-19, поэтому ошибся с тем, что спортсмен продолжал заниматься.

"Когда у него первый раз поднялась температура после отборочных стартов в Ханты-Мансийске, мы сдали анализ — он был отрицательный. Поэтому мы решили, что это просто простуда, он продолжал тренироваться", — приводит пресс-служба СБР слова Каминского.

После того, как у Бабикова в Контиолахти выявили "ковид", он продолжил проводить тренировки. Каминский назвал это неправильным решением. В сборной посчитали, что бессимптомное развитие болезни никак не скажется на спортсмене.

"Сейчас-то мы уже знаем, что бессимптомная форма — это тоже удар по организму спортсмена", — говорит тренер.

Каминский отметил, что Бабикову особенно тяжело в горах. У спортсмена снизились ресурсы сердца, к чему привело заболевание "ковидом".