Владимир Драчёв: "Я сейчас пробегу так же, как Бабиков. А может лучше"

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил свои слова о том, что Антон Бабиков занимает не своё место на чемпионате мира в Поклюке.

По мнению Драчёва, в сборной России сейчас нет работы с резервным составом. Из-за этого в команду не могут попасть молодые биатлонисты.

"По развитию любой президент и главный тренер, когда он соображает и думает, ставит две цели. Первая — это выполнение поставленных задач нынешней команде, которая сейчас выступает. Вторая — работа на перспективу. На данный момент я вообще не вижу никаких сдвигов работы на перспективу. Сейчас скатились к тому, что мы сейчас подбираем тех, кто вообще как будто что-то может показать. У нас 32-33 года, если не больше, команда, которая резервная, где должны быть ребята 20-23 года. А основной состав младше. До смешного. Абсурд. Тренеры вообще не понимают, с кем работать, как мы можем работать с теми, кто есть в резервной команде. Мы даже в резерв их не готовим. Мы даже не понимаем, какой у нас будет резерв, кто у нас будет выступать через год, через два, будет ли у нас какой-то молодой резерв на Олимпийские игры. Это Серохвостов, это Халили. Это 20-летние, 22-летние, 23-летние ребята, которые боролись раньше на чемпионатах мира с тем же Себастьяном Самуэльссоном. Они выигрывали. На данный момент они брошены в регион. Никто их в команду не брал", — заявил Драчёв.

"Такие, как Бабиков, должны заниматься народным хозяйством"

По словам Драчёва, Бабикову из-за его слабых результатов можно переквалифицироваться в тренера, а в сборную необходимо ставить молодёжь.

"И сейчас на данный момент мы вводим таких, как Бабиков. Многие спортсмены, которые были в команде, которым уже давно на пенсию пора, они должны уже заниматься народным хозяйством, тренировать, если умеют что-то делать, если не могут, то пусть… Они занимают реально 60-е места. Их на круг обгоняют. Ну стыдоба! Должны быть молодые ребята, которых мы хотим натаскать хотя бы на Олимпийские игры. Но перспектива у кого есть? У этих ребят нет перспективы. Мы сейчас работаем по факту по хвостам. У нас кто будет следующий выступать?", — задаётся вопросом Драчёв.

"Бабиков — это уровень вообще непонятно кого"

Драчёв отметил, что ставка на то, что Бабиков проведёт один из этапов эстафеты, может не сработать. По его словам, у Антона сейчас ужасное состояние.