Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" перенесен из Мадрида. Игра состоится 23 февраля в Бухаресте.
Перенос связан с ограничениями на пересечение границ из-за пандемии коронавируса. Ответная встреча в данный момент запланирована в Лондоне, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее по той же причине были перенесены несколько матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
1/8 финала Лиги чемпионов
1/16 финала Лиги Европы
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.