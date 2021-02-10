Матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" перенесен из Мадрида

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" перенесен из Мадрида. Игра состоится 23 февраля в Бухаресте.

Перенос связан с ограничениями на пересечение границ из-за пандемии коронавируса. Ответная встреча в данный момент запланирована в Лондоне, сообщает пресс-служба УЕФА.

Переносы матчей

Ранее по той же причине были перенесены несколько матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

1/8 финала Лиги чемпионов

10 февраля. Будапешт. "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия).

23 февраля. Бухарест. "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия).

24 февраля. Будапешт. "Боруссия" М (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

1/16 финала Лиги Европы