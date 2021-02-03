Пять человек подозревают в утечке контракта Месси с "Барселоной"

В Каталонии нашли подозреваемых в утечке контракта Лионеля Месси с "Барселоной". На этой неделе издание El Mundo опубликовало копию договора между сторонами, по которому аргентинец получит около 555 млн евро за четыре года.

По сведениям Barcelona News в утечке подозревают пятерых человек:

бывшего президента клуба Хосепа Мария Бартомеу ;

; бывшего вице-президента клуба Жорди Местре ;

; гендиректора "Барселоны" Оскара Грау ;

; исполняющего обязанности президента Карлеса Тускетса ;

; главу юридической службы "Барселоны" Гомеса Понти.

В сообщении говорится, что Тускетс в 2017 году имел прямой доступ к переговорам, так как возглавлял экономическую комиссию "Барселоны".

После опубликования договора Месси заявил, что собирается подать в суд на El Mundo.