В Каталонии нашли подозреваемых в утечке контракта Лионеля Месси с "Барселоной". На этой неделе издание El Mundo опубликовало копию договора между сторонами, по которому аргентинец получит около 555 млн евро за четыре года.
По сведениям Barcelona News в утечке подозревают пятерых человек:
В сообщении говорится, что Тускетс в 2017 году имел прямой доступ к переговорам, так как возглавлял экономическую комиссию "Барселоны".
После опубликования договора Месси заявил, что собирается подать в суд на El Mundo.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.