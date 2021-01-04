Фетисов объяснил, почему не смотрит матчи МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионат мира-2021. Болельщиков, которые смотрят игры ночью в прямом эфире, депутат Госдумы назвал сумасшедшими.

"Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05.00 и смотреть матч Россия — Германия», — приводит RT слова Фетисова.

Фетисов отметил, что может посмотреть полуфинальный матч Россия - Канада. Игра состоится в ночь на 5 января, в 02.00 мск.