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Юрист Алексеев: "Арбитру нужно было идти на примирение с Широковым"

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой. Ру" заявил, что считает приговор футболисту Роману Широкову правильным.

Юрист Алексеев: "Арбитру нужно было идти на примирение с Широковым"

Суд назначил экс-игроку сборной России 100 часов обязательных работ и 100 тыс. рублей компенсации вреда по делу о нанесении телесных повреждений футбольному арбитру Никите Данченкову. Инцидент произошёл в августе во время матча любительских команд. Широков увидел перед собой красную карточку и нанёс Данченкову два удара.

По словам Алексеева, размер компенсации аналогичен другим подобным делам.

"В соответствии с Гражданским кодексом в рамках данного процесса был взыскано 100 тысяч рублей с Широкова. И, судя по судебной практике по аналогичным делам о взыскании морального вреда, это довольно нормальная сумма. Решение мирового судьи может быть обжаловано той и другой сторонами сначала в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения решения, то есть с сегодняшнего дня. В районный суд подается. А далее законом предусматривается возможность обратиться в кассационную и даже надзорную инстанцию. Все зависит от позиции сторон", — заявил Алексеев.

По мнению юриста, Данченков мог получить большую компенсацию, если бы пошёл на примирение с Широковым.

"Если бы Данченков пошел на примирение с Широковым по статье 76-й Уголовного кодекса РФ, возможно, он получил бы большую компенсацию, чем взыскано судом, мировым судьей. Потому что была такая возможность, но он уперся, несмотря на то, что Широков стремился к решению вопроса в мирном порядке, Данченков максимально пошел на принцип", — заявил Алексеев.

Юрист считает, что адвокаты Данченкова выбрали неправильное требование по переквалификации статьи в покушение на убийство.

"Один из его адвокатов вообще хотел в покушение на убийство переквалифицировать дело. Но, конечно, это преувеличено и умыслом Широкого явно не охватывалось убийство Данченкова. Поэтому приговор считаем правильным", — заявил Алексеев.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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