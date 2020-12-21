"Хаас" рассматривает варианты замены Мазепина после скандала

Журналист Марко Росси сообщил о переговорах команды "Хаас" с пилотами на тему замены россиянина Никиты Мазепина. Соглашение между сторонами было подписано в декабре, после чего гонщик попал в скандал.

В "Хаасе" считают, что непристойное поведение Мазепина на опубликованном видео принесло удар по репутации команды. Из-за этого всерьёз рассматривается вариант, при котором россиянин будет лишён возможности выступать в "Формуле-1".

"Хаас" беспокоится о том, что скандал может повлиять на отношения между командой и спонсорами.