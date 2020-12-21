Гендиректор ВАДА разочарован решением CAS по России

Гендиректор ВАДА выразил разочарование решением арбитражного суда сократить четырехлетний запрет России на участие в мировых стартах из-за допингового скандала до двух лет.

" Мы немного разочарованы тем, что итоговый срок меньше, чем мы рекомендовали", — сказал Оливье Ниггли в онлайн-интервью Asahi Shimbun.

Напомним, решение, вынесенное 17 декабря Спортивным арбитражным судом (CAS) Швейцарии, лишило Россию права участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также в других крупных соревнованиях в течение следующих двух лет, хотя ВАДА ранее настаивало на четырехлетнем запрете.

Но решение CAS все равно позволит многим российским спортсменам участвовать в крупных мировых соревнованиях в "личном зачёте", используя белый, синий и красный цвета — три цвета, используемые в российском флаге — и название своей страны на форме.