Экс-боец UFC Олег Тактаров считает, что Хабиб Нурмагомедов в будущем возобновит бойцовскую карьеру.

"Уйти вовремя — талант. Я почему и сказал, что Нурмагомедов сделал то, чего не сделал Федор Емельяненко. Хотя я думаю, что он ещё этого не сделал и ещё вернётся. Поймет, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни. Естественно, что самое первое, что приходит на ум, — дальше продолжать выступать. И мы потеряем героя — Кавказ, в частности", — отметил Тактаров.