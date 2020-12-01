Хэмилтона посадили на карантин в Бахрейне

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Люис Хэмилтон сдал положительный тест на КОВИД-19. Пилот "Мерседеса", который находится в Бахрейне, помещён под карантин.

Хэмилтон стал победителем "Гран-при Бахрейна". На этой же трассе, но с другой конфигурацией круга, с 4 по 6 декабря пройдёт "Гран-при Сахира".

Международная автомобильная федерация (FIA) отмечает, что положительный тест Хэмилтона не повлияет на проведение этапа.

"В соответствии с протоколами и правилами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас пилот изолирован", — сообщает FIA.

Ранее в "Формуле-1" были выявлены два положительных теста у пилотов. Заразились Серхио Перес и Лэнс Стролл. Оба уже вернулись к выступлениям.