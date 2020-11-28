Футболист Жерар Пике рассказал, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента "Барселоны", поскольку всегда мечтал возглавить футбольный клуб.

"Я не смогу принять участие в ближайших выборах, потому что я всё ещё футболист. В будущем — кто знает? Я — большой поклонник "Барселоны" и хотел бы помогать клубу. Возможно, в будущем я выдвину свою кандидатуру, если буду готов и смогу предложить что-то новое. Я всегда мечтал о том, чтобы стать президентом "Барселоны", но не знаю, случится ли это", — отметил спортсмен.