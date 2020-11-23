28 ноября в финском Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. В 13.00 на трассу в индивидуальной гонке выйдут мужчины, в 16.20 — женщины.
Во второй день соревнований состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на первые четыре этапа Кубка мира. Вместе с командой в Контиолахти отправились семь мужчин и семь женщин.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.