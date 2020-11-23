Опубликовано расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону

28 ноября в финском Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. В 13.00 на трассу в индивидуальной гонке выйдут мужчины, в 16.20 — женщины.

Во второй день соревнований состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.

Трансляции Кубка мира по биатлону

28 ноября

13.00 Индивидуальная гонка (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.

16.20 Индивидуальная гонка (женщины). Матч ТВ, Eurosport.

29 ноября

12.30 Спринт (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.

15.40 Спринт (женщины). Матч ТВ, Eurosport.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на первые четыре этапа Кубка мира. Вместе с командой в Контиолахти отправились семь мужчин и семь женщин.