Назван состав биатлонной сборной России на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на первые этапы Кубка мира. На соревнования в Контиолахти и Хохфильцен отправятся по семь спортсменов в мужской и женской командах.

Состав сборной России по биатлону

Мужчины

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Евгений Гараничев.

Антон Бабиков.

Пётр Пащенко.

Эдуард Латыпов.

Семён Сучилов.

Женщины

Светлана Миронова.

Лариса Куклина.

Ульяна Кайшева.

Евгения Павлова.

Ирина Казакевич.

Тамара Воронина.

Анастасия Гореева.

Ранее "Правда.Ру" называла предварительный состав команды. Издание полностью угадало с биатлонистами, которые отправятся на Кубок мира, кроме одной позиции. Екатерина Юрлова, которая должна была получить место в сборной, неожиданно объявила о пропуске сезона. Спортсменка не будет выступать из-за беременности.

Кубок мира по биатлону

Первые этапы Кубка мира состоятся в ноябре и декабре.