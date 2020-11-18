Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на первые этапы Кубка мира. На соревнования в Контиолахти и Хохфильцен отправятся по семь спортсменов в мужской и женской командах.
Ранее "Правда.Ру" называла предварительный состав команды. Издание полностью угадало с биатлонистами, которые отправятся на Кубок мира, кроме одной позиции. Екатерина Юрлова, которая должна была получить место в сборной, неожиданно объявила о пропуске сезона. Спортсменка не будет выступать из-за беременности.
Первые этапы Кубка мира состоятся в ноябре и декабре.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.