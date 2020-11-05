Раздосадованный Бышовец отреагировал на ничью "Зенита" с "Лацио"

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что у "Зенита" были все основания, чтобы добиться победы над "Лацио" в матче Лиги чемпионов.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:1. Римляне отыгрались на 82-й минуте после удара Филипе Кайседо.

По словам Бышовца, потерю очков "Зенитом" можно назвать досадной. Специалист отметил, что питерцам во втором тайме не удалось сохранить активность, чем воспользовался соперник.

"Я думаю, что у "Зенита" были все основания для того, чтобы добиться победы. "Лацио" нашел единственный шанс для того, чтобы добиться ничейного результата. "Зенит" и в первом тайме, думаю, имел все основания увеличить счет. В то же время во втором тайне не удалось сохранить инициативу, активность, и этим воспользовались игроки "Лацио". Досадно, но "Зенит" потерял очки в столь важном матче, который мог дать шансы на выход из группы", — заявил Бышовец.

"Зенит" в Лиге чемпионов

"Зенит" после трёх туров Лиги чемпионов набрал одно очко и идёт на последнем месте в группе F.