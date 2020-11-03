Врач рассказал, почему Марадона попал в больницу

Личный врач Диего Марадоны объяснил, что случилось с легендарным футболистом. Ранее тренера "Химнасии" госпитализировали, но диагноз чемпиона мира неизвестен.

По словам Леопольдо Луке, госпитализация не была экстренной. Марадона попал в больницу, чтобы восстановить силы. На выходных 60-летний тренер должен руководить своей командой в очередном матче чемпионата Аргентины.

"Диего может выглядеть в тысячу раз лучше, а госпитализация может помочь ему. Он сам так захотел, у него нет серьёзных проблем. Марадона пробудет в больнице три дня, чтобы восстановить гидратацию. Он будет на тренерской скамейке в ближайшем матче", — приводит TNT Sports слова Луке.

"Химнасия" в прошедшем сезоне заняла 22-е место в аргентинской Примере. Из-за пандемии коронавируса ни одна из команд не вылетела в низший дивизион. Сезон команда Марадоны начала с победы над "Патронато" (3:0).