Криштиану Роналду пожаловался на тесты на коронавирус

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказал своё отношение к тестированию на коронавирус. Футболист 13 октября получил положительный результат на "ковид" и до сих пор не может сдать отрицательный ПЦР-тест.

Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает признаков заболевания, но из-за тестов пропустит уже четвёртый матч "Ювентуса". Сегодня туринцы сыграют с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

"ПЦР — дерьмо!" — написал Роналду в комментарии к своей же публикации в Instagram.

Также Криштиану пожелал футболистам "Юве" удачи в сегодняшней игре.