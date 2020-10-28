Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказал своё отношение к тестированию на коронавирус. Футболист 13 октября получил положительный результат на "ковид" и до сих пор не может сдать отрицательный ПЦР-тест.
Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает признаков заболевания, но из-за тестов пропустит уже четвёртый матч "Ювентуса". Сегодня туринцы сыграют с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
"ПЦР — дерьмо!" — написал Роналду в комментарии к своей же публикации в Instagram.
Также Криштиану пожелал футболистам "Юве" удачи в сегодняшней игре.
"Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, "Юве"! — написал Роналду.
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