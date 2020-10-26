Нурмагомедов поблагодарил свою команду

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился сообщением для своей команды в Instagram. Он поблагодарил участников тренировочного лагеря, назвав их Братьями.

"Спасибо, Братья, за все. Без вас я бы не зашёл так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значат очень многое. Люблю вас очень", — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов 24 октября победил Джастина Гэтжи во втором раунде приёмом "треугольник". Поединок состоялся в Абу-Даби на "Бойцовском острове".

Хабиб в третий раз защитил свой пояс и объявил об уходе из UFC. По словам бойца, он не хочет выступать без своего отца Абдулманапа, который ушёл из жизни в июле.

После боя Нурмагомедов заявил, что пообещал матери больше не выходить в октагон.