Хабиб расплакался после боя с Гэтжи и завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов ожидаемо победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Во втором раунде россиянин исполнил приём "треугольник" и дождался сдачи соперника.

После завершения боя Нурмагомедов не смог сдержать эмоций. Боец расплакался прямо в октагоне. Несколько месяцев назад из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов после боя обмолвился о том, что завершает карьеру. Он пожелал удачи Джастину Гэтжи и заявил, что сегодня был его последний бой. По словам чемпиона, он пообещал сегодня завершить карьеру в ММА.

"Я скажу для всех русскоговорящих. Я простой парнишка из обычного горного села. Я просто хотел стать чемпионом, мы вместе с отцом шли. Если у вас есть родители, будьте с ними. У меня осталась одна мама. Я хотел бы больше времени уделить ей", — заявил Хабиб после боя.

Нурмагомедов остался чемпионом UFC в лёгком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.