Хабиб Нурмагомедов ожидаемо победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Во втором раунде россиянин исполнил приём "треугольник" и дождался сдачи соперника.
После завершения боя Нурмагомедов не смог сдержать эмоций. Боец расплакался прямо в октагоне. Несколько месяцев назад из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов после боя обмолвился о том, что завершает карьеру. Он пожелал удачи Джастину Гэтжи и заявил, что сегодня был его последний бой. По словам чемпиона, он пообещал сегодня завершить карьеру в ММА.
"Я скажу для всех русскоговорящих. Я простой парнишка из обычного горного села. Я просто хотел стать чемпионом, мы вместе с отцом шли. Если у вас есть родители, будьте с ними. У меня осталась одна мама. Я хотел бы больше времени уделить ей", — заявил Хабиб после боя.
Нурмагомедов остался чемпионом UFC в лёгком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.