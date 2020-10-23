Дядя Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о перспективах реванша чемпиона UFC против Конора Макгрегора. По его словам, это невозможно, а все разговоры о поединке со стороны ирландца — попытка обратить на себя внимание.

"Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно. Что касается реванша, если думать с чисто финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу", — приводит ТАСС слова дяди Нурмагомедова.

По его словам, бой не может заинтересовать ни UFC, ни самого Хабиба. Кроме того, Нурмагомед Нурмагомедов считает, что спортивный уровень Макгрегора не соответствует возможностям Хабиба.

В октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде. После этого он победил Дастина Порье, а 24 октября встретится с Джастином Гэтжи.

Нурмагомедов и Гэтжи провели взвешивание и уложились в рамки лёгкого дивизиона UFC. Хабиб перед боем сбросил 8,5 кг, а только за сегодня 3 кг.