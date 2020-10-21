"Зенит" и "Краснодар" по-разному стартовали в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 октября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. На европейских полях состоялись восемь матчей с участием лучших клубов.

"Зенит" неожиданно уступил "Брюгге" на своём поле. Команды обменялись голами в середине второго тайма, а в концовке бельгийцы вырвали три очка после гола де Кетелара.

"Краснодар" результативно дебютировал в Лиге чемпионов. "Быки" на выезде сыграли вничью с "Ренном" - 1:1. Французы забили с пенальти, а ответил точным ударом Кристиан Рамирес.

Лига чемпионов, 1-й тур

20 октября