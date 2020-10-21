Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Огранщик из Индии украл бриллианты в Якутии
Юрист Трампа: Хантер Байден хранил запрещённые фото
В Благовещенске неизвестный напал с ножом на прохожего
Эксперт - о базе подлодок США в Норвегии: американцы припоздали
CNN сообщил об активности на полигоне, где испытывали "Буревестник"
Подросток погиб при взрыве снаряда времён войны
Тумусов: регионы формируют заявки на вакцину от коронавируса
"Люди выйдут на улицы": почему власти РФ не спешат с карантином
В Твери военные украли 10 тысяч литров авиатоплива

"Зенит" и "Краснодар" по-разному стартовали в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 октября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. На европейских полях состоялись восемь матчей с участием лучших клубов.

"Зенит" и "Краснодар" по-разному стартовали в Лиге чемпионов

"Зенит" неожиданно уступил "Брюгге" на своём поле. Команды обменялись голами в середине второго тайма, а в концовке бельгийцы вырвали три очка после гола де Кетелара.

"Краснодар" результативно дебютировал в Лиге чемпионов. "Быки" на выезде сыграли вничью с "Ренном" - 1:1. Французы забили с пенальти, а ответил точным ударом Кристиан Рамирес.

Лига чемпионов, 1-й тур

20 октября

  • "Барселона" - "Ференцварош" - 5:1. Голы: Месси, Фати, Коутинью, Педри, Дембеле - Харатин.
  • "Челси" - "Севилья" - 0:0.
  • "Ренн" - "Краснодар" - 1:1. Голы: Гирасси - Рамирес.
  • "Лацио" - "Боруссия" Д - 3:1. Голы: Иммобиле, Хитц (автогол), Акпа Акпро - Холанд.
  • "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2. Голы: Марсьяль (автогол) - Фернандеш, Рэшфорд.
  • "Лейпциг" - "Башакшехир" - 2:0. Голы: Анхелиньо (2).
  • "Динамо" К - "Ювентус" - 0:2. Голы: Мората (2).
  • "Зенит" - "Брюгге" - 1:2. Голы: Хорват (автогол) - Бонавернтуре, де Кетелар.
Последние материалы
Сергей Шнуров написал стихи жене, рифмуя слова "спирт и флирт"
Турция успешно испытала свою первую противокорабельную ракету
Подросток погиб при взрыве снаряда времён войны
Тумусов: регионы формируют заявки на вакцину от коронавируса
"Люди выйдут на улицы": почему власти РФ не спешат с карантином
В Твери военные украли 10 тысяч литров авиатоплива
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
В Омске в подъезде жилого дома убит рэпер Виталий Колмаков
Эксперты ФНПР оценили шансы россиян на 4-дневку
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников