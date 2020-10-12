Тушинский суд огласил решение по "коронавирусному" делу "Спартака". Клуб наказан за нарушение эпидемиологических норм во время матча 10-го тура РПЛ против "Зенита".
Суд вынес решение оштрафовать красно-белых на 300 тыс. рублей. Ранее юрист "Спартака" признал, что во время игры на трибунах присутствовали около 20 700 болельщиков вместо заявленных 17 150.
В клубе остались довольны решением Тушинского суда. По словам главы пресс-службы "Спартака" Антона Фетисова, красно-белые опасались наказания в виде приостановки деятельности.
"Суд вынес самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не вынесли решения о приостановке деятельности", - заявил Фетисов журналистам.
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