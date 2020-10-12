Хедира отказался переезжать в Россию даже за большие деньги

Московский "Спартак" получил отказ от полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиры. Красно-белые ранее предложили футболисту зарплату в 3 млн евро в год, сообщает Calcio Mercato.

"Ювентусу" предлагалось 4 млн евро за годичную аренду игрока. На срыв трансфера повлияло решение самого Хедиры, который отказался ехать в Россию.

Хедира выступает в составе "Ювентуса" с 2015 года. В Турин он переехал из Мадрида, где выступал за "Реал".