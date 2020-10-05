"Наполи" получит техническое поражение за матч с "Ювентусом"

В Италии разгорелся скандал из-за матча "Ювентус" — "Наполи". Игра была отменена из-за того, что неаполитанцы не приехали в Турин.

В команде нашли два случая заражения коронавирусом. Заразились полузащитники Петр Зелиньски и Элиф Элмаз. Ранее "Наполи" играл с "Дженоа", у которого 15 случаев заболевания.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис решил не отправлять команду в Турин и написал сообщение своему коллеге из "Ювентуса" с предложением перенести матч. "Бянконери" отказались на перенос, приехали на стадион и даже объявили стартовый состав на матч.

В футбольной лиге заявили, что оснований для переноса игры нет. Скорее всего, теперь "Наполи" будет засчитано техническое поражение. В клубе уже заявили, что будут оспаривать решение в суде.

"Продезинфицируйте Турин"

Фанаты "Наполи" жестко отреагировали на поведение "Ювентуса". В Неаполе считают, что в Турине могли пойти навстречу и перенести игру на более поздний срок.

Болельщики вывесили у домашнего стадиона "Наполи" такой плакат: