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УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"

В австрийском "Зальцбурге" произошла вспышка коронавируса. Трое игроков оказались заражёнными после матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Маккаби" из "Тель-Авива".

УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"

Перед матчами представители "Зальцбурга" отправляли в УЕФА запросы по поводу поездки в Израиль. В стране наблюдается резкий рост заболеваемости, поэтому руководители клуба хотели перенести встречи. 

Кроме того, перед первым матчем у "Маккаби" оказалось шестеро заразившихся, а накануне ответной игры в Австрии - ещё пятеро. Но УЕФА настоял на соблюдении регламента, по которому клуб принимает участие в игре, если у него есть 13 здоровых игроков.

"Зальцбург" обе встречи с "Маккаби" выиграл и прошёл в групповой этап Лиги чемпионов. 4 октября трое футболистов австрийской команды получили положительные тесты. Они отправлены под карантин, а остальные переведены на изоляцию, то есть не смогут контактировать с людьми вне команды. Также "Зальцбург" сообщи, что футболисты команды в октябре не отправятся на матчи сборных.

Австрийская команда стала соперником "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Матч между командами запланирован на 21 октября на поле "Зальцбурга".

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