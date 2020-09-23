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Шашилов пообещал не брать биатлонисток в сборную России по блату

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на разговоры о том, что спортсменки могут попадать в команду по блату. Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил о том, что теперь команда будет формироваться исключительно тренерским штабом без контрольных стартов.

Шашилов пообещал не брать биатлонисток в сборную России по блату

Гарантированные места в сборной имеют Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Светлана Миронова, которые в прошлом сезоне заняли место в топ-30 общего зачёта Кубка мира. Всего на первые четыре этапа Кубка мира в составе команды отправятся восемь биатлонисток.

"Сделаю все для того, чтобы выбор был честным, чтобы участвовали сильнейшие спортсмены. Будем смотреть, кто как тренировался, кто будет способен показать результат. При этом любой спортсмен должен понимать, что ему предстоит не просто так соревноваться, а стремиться к тому, чтобы регулярно попадать в телевизионную трансляцию, чтобы показать, что он выступает в российской форме", - приводит ТАСС слова Шашилова.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 стартует 28 ноября индивидуальной гонкой в финском Контиолахти.

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