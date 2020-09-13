Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что пытается меньше времени уделять своему смартфону.

"Когда я отдыхаю? Ночью, ха-ха. На самом деле у меня такое расписание, что есть свободное время между тренировками", — ответила спортсменка.

"Раньше я была зависима от телефона, но сейчас стараюсь от этого отойти. Я занимаю себя рисованием. Недавно ещё купила себе укулеле и начала на нём играть. Успехов пока никаких нет, но я занимаюсь", — сообщила Медведева.