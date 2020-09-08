Четыре фаната ЦСКА получили тюремные сроки

Фанаты ЦСКА получили тюремные сроки за участие в драке, которая завершилась гибелью человека. 27 июля 2018 года на Курском вокзале произошёл конфликт, в результате которого был избит и скончался Игорь Соколовский.

Дело было рассмотрено в Басманном суде Москвы. Коллегия присяжных признала болельщиков виновными по трём статьям:

ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору);

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего);

ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений) применена к двум подсудимым.