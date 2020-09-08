Фанаты ЦСКА получили тюремные сроки за участие в драке, которая завершилась гибелью человека. 27 июля 2018 года на Курском вокзале произошёл конфликт, в результате которого был избит и скончался Игорь Соколовский.
Дело было рассмотрено в Басманном суде Москвы. Коллегия присяжных признала болельщиков виновными по трём статьям:
"Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.