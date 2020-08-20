Из-за протестов в Белоруссии запретили посещение футбольных матчей

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о закрытии трибун футбольных стадионов во время матчей 22 тура Высшей лиги и других турниров. Решение объяснили "сложившейся обстановкой" в стране.

После выборов президента в Белоруссии 9 августа проходят забастовки и акции протеста. Оппозиция объявила о создании Координационного совета по передаче власти.

Акции протеста сопровождались беспорядками и столкновениями между протестующими и правоохранительными органами.