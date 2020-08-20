Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о закрытии трибун футбольных стадионов во время матчей 22 тура Высшей лиги и других турниров. Решение объяснили "сложившейся обстановкой" в стране.
После выборов президента в Белоруссии 9 августа проходят забастовки и акции протеста. Оппозиция объявила о создании Координационного совета по передаче власти.
Акции протеста сопровождались беспорядками и столкновениями между протестующими и правоохранительными органами.
"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 года приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата по футболу среди команд высшей (в т.ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд Высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе", — говорится в заявлении Федерации.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.