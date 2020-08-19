В 3-м туре Российский премьер-лиги (РПЛ) завершились ещё два матча. "Спартак" и "Локомотив" синхронно потеряли очки на выезде.
Красно-белые не смогли справиться с "Уфой". На гол уфимца Аликина точным ударом ответил спартаковец Понсе. Гости не смогли реализовать пенальти — на 12-й минуте вратарь хозяев Беленов взял удар с "точки" Ларссона.
"Локо" в Екатеринбурге спасся от поражения на последних минутах. "Урал" вышел вперёд на 74-й минуте после удара Егорычева.
Ответил на это Смолов, забив первый гол после возвращения в Россию. Форвард откликнулся на навес с фланга от Алексея Миранчука, остановил мяч в штрафной и отправил его мимо вратаря в угол.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.