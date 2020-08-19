"Локомотив" и "Спартак" потеряли очки на Урале

В 3-м туре Российский премьер-лиги (РПЛ) завершились ещё два матча. "Спартак" и "Локомотив" синхронно потеряли очки на выезде.

"Уфа" — "Спартак"

Красно-белые не смогли справиться с "Уфой". На гол уфимца Аликина точным ударом ответил спартаковец Понсе. Гости не смогли реализовать пенальти — на 12-й минуте вратарь хозяев Беленов взял удар с "точки" Ларссона.

"Уфа" — "Спартак" — 1:1 (1:1). Голы: Аликин, 2; Понсе, 18.

"Урал" — "Локомотив"

"Локо" в Екатеринбурге спасся от поражения на последних минутах. "Урал" вышел вперёд на 74-й минуте после удара Егорычева.

Ответил на это Смолов, забив первый гол после возвращения в Россию. Форвард откликнулся на навес с фланга от Алексея Миранчука, остановил мяч в штрафной и отправил его мимо вратаря в угол.