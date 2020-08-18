Внезапно скончалась чемпионка России по футболу Нуркенова

Трёхкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова скончалась в 52 года. Причины смерти не уточняются.

О смерти чемпионки сообщила пресс-служба РФС. Организация выразила соболезнования родным и близким спортсменки.

Нуркенова становилась чемпионкой в составе ЦСК ВВС. Также она выиграла Кубок России.

После завершения карьеры Нуркенова работала тренером. Она занимала должность главного тренера ЦСК ВВС, а также входила в штаб сборной России до 17 лет. С 2018 года специалист возглавляла команду Казахстана.